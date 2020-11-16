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رياضة

فضل: أعضاء الخماسية لم يفكروا في الترشح للجان كاف.. وندعم أبو ريدة في هذه الحالة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن أعضاء اللجنة لم يفكروا في الترشح لأي منصب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار فضل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن دعم اتحاد الكرة كان موجه نحو هاني أبو ريدة في حالة ترشحه لرئاسة كاف فقط.

وقال فضل: "لم يفكر أي عضو باللجنة الخماسية في الترشح لأي منصب داخل الاتحاد الأفريقي، لأول مرة أسمع عن هذا الأمر ولم نتطرق له نهائيًا".

واختتم: "كنا سندعم هاني أبو ريدة بالطبع إذا ترشح في انتخابات رئاسة كاف، ولكنه أعلن عدم ترشحه بشكل رسمي، ولم يطرح أسم أي شخص آخر".

كما أكد حسام حسين سفير مصر في توجو، أن كل الأمور قبل لقاء العودة على مايرام.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بعثة منتخب مصر وصلت الى توجو وانهينا اجراءات خروجهم من المطار بسهولة ويسر.

وتابع: وعقب الخروج من المطار وصلوا لفندق الاقامة وكان هناك تنسيق مع الجانب التوجولي باجراء مسحة للاعبين فور وصولهم وكل الأمور على مايرام.
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