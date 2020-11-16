مسكوه بيسرق.. ربط لص على سيارة شركة مياه غازية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول صور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتقييد شخص على سيارة خاصة بتوزيع المياه الغازية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية.





بالفحص تبين قيام أربعة أشخاص بتقييد عاطل "له معلومات جنائية" أعلى سيارة تابعة لإحدى شركات المشروبات الغازية "قيادة أحدهم" وبإستدعائهم قرروا بأنهم حال قيامهم بإنزال بعض المشروبات الغازية بأحد المحال التجارية ، قام (شخص) بمحاولة سرقة (2) بالتة مياة غازية من السيارة، فقاموا بالإمساك به وتقييده على النحو الذى تم تصويره وذلك تمهيدًا لتسليمه لأقرب قسم شرطة، إلا أنهم فوجئوا بحضور أهليته وأبدوا رغبتهم فى سداد ثمن المسروقات مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضى فيما بينهم.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.