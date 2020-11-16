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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الإثنين، 16 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الجزائر وزيمباوي، في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

 

03:00 عصرا، إيسواتيني × الكونغو

03:00 مساء،  مالاوي × بوركينا فاسو

03:00 مساء، ساوتومي و برينسيب × جنوب إفريقيا

05:00 مساء، زمبابوي × الجزائر، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7   

06:00 مساء، غامبيا × الجابون             

08:00 مساء، موزمبيق × الكاميرون     

08:00 مساء، بوتسوانا × زامبيا

08:00 مساء، جنوب السودان × أوغندا

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