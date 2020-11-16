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رياضة

بعد وفاة طفل.. وزير الرياضة تعلن تحويل الجهاز الفني والإداري بنادي الرواد للنيابة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تحويل الجهاز الفني والإداري بنادي الرواد بالشرقية إلى النيابة بعد واقعة وفاة الطفل “عمر محمد علي صاحب الـ14 عاما.

وقال فوزي في تصريحات مع الإعلامي وائل الإبراشي على الفضائية المصرية: "أن اللجنة التي جرى تشكيلها للتحقيق في الواقعة، بالتنسيق بين الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والتي تولى رئاستها علاء فهمي، مدير عام الهيئات بوزارة الشباب والرياضة.

وتابع فوزي أن ولي أمر الطفل وقع في خطأ كبير بإرسال نجله إلى النادي رغم علمه المُسبق بأنه ما زال مريضا ومن المفترض ألا يخرج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن التحقيقات أسفرت عن تحويل الجهاز الفني والإداري بالكامل إلى النيابة العامة.

وأدانت التحقيقات الجهاز الفني والإداري لقطاع سباحة المنافسات بالكامل، والمُتمثل في رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي والمدير الفني لفريق السباحة ومدرب الفريق، وذلك لعلمهم بالحالة الصحية للاعب طبقًا لتقرير الكشف الطبي الذي تم تقديمه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن التحقيقات أسفرت عن تحويل الجهاز الفني والإداري بالكامل إلى النيابة العامة.
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