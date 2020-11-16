لحل المشكلات المرورية.. الجيزة تعيد الوجه الحضاري لمواقف السرفيس بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه

شهدت محافظة الجيزة تنفيذ خطة واسعة لإصلاح مواقف السرفيس بداية من موقف السرفيس في قلب ميدان الجيزة، وحتى إنشاء موقف حضاري للسرفيس بالمريوطية، وذاك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإظهار الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة.





ونفذت مخافظة الجيزة د مواقف السرفيس الحضارية بالمريوطية والمقامه علي مساحه ٦٣٠٠ م بتكلفه 60 مليون جنية والذى تم إنشاءها أعلى القطاع المغطى حديثا بمسار ترعه المريوطية من شارع الهرم فى اتجاة الجنوب .





ويستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمدخل الطريق باتجاه شارع الاهرام بعيدا عن نهر الطريق.





ويتسع الموقف لاكثر من ٢٢٠ سيارة مما يساهم بشكل كبير فى تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين.





كما شهدت المحافظة أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمقام على مساحة 6000م2 بتكلفة حوالى 12 مليون جنية وذلك لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.





وأكدت محافظة الجيزة أنه تم مراعاه عددًا من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضارى اللائق للمواطنين و شملت انشاء بوابات دخول وخروج الكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات الكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين.





كما شملت التجهيزات التي نفذتها محافظة الجيزة، مظلات وكافيتريات لخدمه المترددين عليهما وغرف للخدمات و التحكم وأعمدة الانارة الجمالية بالاضافة الى دعم الارضيات ببالوعات امطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه .





ولضمان مستوى جودة سير العمل عملت مخافظة الجيزة على تم تخصيص موظفين مختصين للاشراف وادارة المواقف على مدار اليوم لضمان حسن سيرهما دون اى معوقات وتحقيق العائد الاستثمارى منهما والاعتماد على الوسائل الالكترونية فى الإدارة والتشغيل.





ومن جانبه شدد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس انه لن يسمح بأى تقصير فى إدارة وتشغيل وإنتظام سير العمل بالمواقف أو بتواجد أى سياره سرفيس خارجهم لعدم إعاقه الحركة المرورية خاصه وان المواقف متواجدة بمناطق حيوية تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم .