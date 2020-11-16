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فن

بعد طرحه بوستر مسلسل كوفيد 25.. يوسف الشريف يتصدر تويتر.. ومغردون: أعماله عظيمة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:26 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 202‪1 يحمل اسم كوفيد.
25
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏مسلسل يوسف الشريف في رمضان  المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه"  و "‏- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".


وقال أخرون "‏‏رمضان 2021، خلصانه هحضر الشابووه من دلوقتي  دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ‏ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل ‎#covid25 #يوسف_الشريف ". 
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