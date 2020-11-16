بعد طرحه بوستر مسلسل كوفيد 25.. يوسف الشريف يتصدر تويتر.. ومغردون: أعماله عظيمة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 202‪1 يحمل اسم كوفيد.

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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و "‏- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".







