بعد طرحه بوستر مسلسل كوفيد 25.. يوسف الشريف يتصدر تويتر.. ومغردون: أعماله عظيمة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 2021 يحمل اسم كوفيد.
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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و "- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".
وقال أخرون "رمضان 2021، خلصانه هحضر الشابووه من دلوقتي دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل #covid25 #يوسف_الشريف ".