سيف الجزيري: طاهر محمد طاهر لاعب متميز وإضافة لـ الأهلي وقادر على تعويض رمضان صبحي

علق التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على انتقال طاهر محمد طاهر، لاعب نادي المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي.





وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر لاعب مميز وإضافة للنادي الأهلي وقادر على تعويض رحيل رمضان صبحي".





وأوضح: " أحترم وجهة نظر رمضان صبحي في الإنتقال لبيراميدز وانتظر مشاركته أولًا للحكم عليه".





وأتم: "عبد الله السعيد لاعب مميز وأي مهاجم يتمنى اللعب وخلفه لاعب بقدرات السعيد، مروان محسن يسجل الأهداف رغم الإنتقادات الشرسة ومحمد الشناوي أفضل حارس في مصر".