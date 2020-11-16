دعما لتحقيق دوري أبطال أفريقيا.. هاشتاج #النجمة_التاسعة_ياافشة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#النجمة_التاسعة_ياافشة دعما لقفشة وللاعبي الأهلي لتحقيق دوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "عايزين نفس اداء ماتش الهلال سودانى وماتشين وداد #النجمه_التاسعه_ياافشه" و "يوم جديد من الدعم لرجالتنا والنهارده مع أفشة افشة لاعب مؤثر جدا بدليل إنه مشارك بـ ١٢ هدف في الدوري و٥ في دوري الابطال وشوية توفيق كنا هنشوف ضعف الأرقام دي افشة لعيب راجل ومحب للنادي وبإذن الله هيكون له بصمة كبيرة في النهائي زي ما شوفناه في قبل النهائي#النجمه_التاسعه_ياافشه"..
وقال أخرون، لعبت قدام الوداد برجولة و روح عالية و استغليت من كوره عند دفاع الوداد لانفراد لينا و سجلت هدف سهل في اول المباراه سعل الماتش علينا ربنا يحميك يا وحش#النجمه_التاسعه_ياافشه" و "من الناس الي كافحت كتير عشان تيجي الاهلي يالا حقق باقي حلمك وارفع الاميره التاسعه يا افشه #النجمه_التاسعه_ياافشه ".