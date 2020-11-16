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أخبار العالم

دراسة: عشرات الإرهابيين طلقاء في بريطانيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:52 ص
الإرهاب في بريطانيا
الإرهاب في بريطانيا
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شريف سيد
ذكرت دراسة جديدة، أن السلطات البريطانية منحت حق اللجوء إلى 45 فردا مولودين بالخارج، تم سجنهم بسبب قضايا متعلقة بالإرهاب. 

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة تليجراف البريطانية إن هنا 45 شخصا يعيشون في المملكة المتحدة في الوقت الحالي مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة وحركة الشباب، والجمعات المحظورة في البلدان. 

وكشفت الصحيفة عن حصول المواطن الليبي خيري سعدالله على حق اللجوء إلى بريطانيا، على الرغم من مشاركته في الحرب الأهلية في بلاده. 

وأضافت أن سعدالله طعن 3 اشخاص حتى الموت في يونيو من العام الجاري 2020، في هجوم إرهابي، حيث كان تحت مراقبة الأمن، إلا أنه قرر إطلاق سراحه بسبب عدم وجود أدلة ضده قبل الهجوم. 

وطالبت الدراسة من الحكومة تشكيل لجنة لإعادة تقييم شروط اللجوء إلى المملكة المتحدة. 
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