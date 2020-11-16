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أخبار العالم

مسئول أردني: أكثر من مليون إصابة بكورونا في البلاد غالبيتها غير مكتشفة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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قسم الخارجي
كشف عضو في لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، عزمة محافظة، أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأردن وصل إلى مليون إصابة، غالبيتها غير مكتشفة. 

وقال عزمي في تصريحات تلفزيونية إن حصيلة الإصابات المسجلة يوميا في كوفيد-19 في المملكة لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع.

وأضاف أن كل إصابة يتم تسجيلها بكورونا، تكون مقابل 10 إلى 30 إصابة غير مسجلة من قبل السلطات الأردنية. 

وتابع أن: "الحظر الذي طبق سابقا ليس له مكان وليس ملائم لا من الناحية الصحية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا يفيد على المدى البعيد، الالتزام بإجراءات الوقاية العامة هو ما يقلل عدد الحالات". 

وأعلنت السلطات الأردنية أمس الأحد، تسجيل 2373 إصابة جديدة بالفيروس. 
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