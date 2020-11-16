أخبار الفن| الجمهور يطارد يوسف الشريف.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.









يحل اليوم 16 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مها أحمد، والتي تتم عامها الـ 46.

قدمت الفنانة مها احمد، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، كان من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل م كلثوم، وغيرها من الأعمال.









يحل اليوم 16 نوفمبر ذكرى عيد ميلاد الفنان حسين الشربيني، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.









تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به.









وجّه الموزع كريم عبد الوهاب، رسالة للفنان يوسف الشريف فور إعلانه عن مسلسله القادم كوفيد 25.

قال كريم، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "رساله للنجم يوسف الشريف بما اني مش معايا رقمه الجديد و مش عارف اوصلّه.. أولًا الف مبروك علي المسلسل بتاعك الجديد اكيد حاجه قويه جدًا كاعادتك بس اتمني ماتكونش فكرة الفيلم اللي كنت عارضها عليك من ١٠ سنين".









يستعد الفنان أدهم نابلسي، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي الأغنية الأولى له باللهجة المصرية.







