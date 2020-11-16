نصائح هامة قبل شرائك لموتور استيراد

شراء الموتور الاستيراد ليست فكرة سهلة خاصة إذا كان قائد السيارة لا يعرف تفاصيل الموتور لذلك يجب أن تفكر في بعض الخطوات للتحقق من كفاء وصلاحية الموتور الاستيراد وهي كالآتي :

-يجب رفع مقاس الزيت من مكانه ، وفحص الزيت بمسح مقاس الزيت بإصبعك لمعرفة لزوجته هل هي طبيعية أم لا .

- ضرورة أن يكون الموتور مرشح زيت من الجنب ، أي ببساطة الجسم الخارجي خالي من أي زيوت هذا المحرك .

- يجب أن تنظر إلى صامولة الكرنك لتجدها موجودة على الطنبورة أم لا وهي شكلها سداسي ويجب ان تكون سليمة وليس بها أي شئ .

- فحص كرتيرة الزيت ، طلمبة المياه ، غطاء وش التقسيمة ، وكل الملحقات الخارجية ، للتأكد من وجود أثر للسيليكون .

- طبعا لاتنسى النظر على باقي أجزاء الموتور مثل منظومة البخاخات ، والتأكد ان كل شئ في الموتور مثل المارش ، والاسبراتير مسامير ، وصواميل الرباط .

- قبل تدوير الموتور يجب تركه أطول فترة ممكن حتى يسخن ، وبعد ذلك انظر إلى خرطوم الفايظ عل يرج منه دخان أم لا أو بخار زيت .

- تأكد أن صوت الموتور يكون ناعم وهادي ، وخالي من أي أصوات غريبة تثير الشك .