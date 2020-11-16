الصحف الإماراتية.. وفاة وزير الخارجية السوري.. وضربة جديدة للإخوان.. رئيس وزراء بريطانيا في الحجر من جديد

الصحف الإماراتية

*وفاة وزير الخارجية السوري

*تونس تمدد الحظر الليلي بسبب كورونا

*الولايات المتحدة تتجاوز الـ 11 مليون إصابة





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، اليوم، يدًا بيد، يقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وعدًا للأجيال المقبلة بـ«إمارات» زاهرة ومزدهرة لخمسين عامًا مقبلة.





ومن سوريا، أعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.





وفي ليبيا، استطاع العسكريون الليبيون ضمن اللجنة المشتركة «5+5» التقدم بخطى ثابتة نحو تكريس الأمن والاستقرار في مناطق النزاع وخاصة في المنطقة الوسطى التي سيتم إخلاؤها من المظاهر المسلحة.





ومن السعودية، قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن "جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة".





وإلى تونس، أعلنت الحكومة التونسية تمديد العمل بحظر التجول الليلي لثلاثة أسابيع في البلاد وكذلك بالقيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.





ودوليا، أحصت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في أقل من أسبوع، وتجاوزت عتبة الـ11 مليون إصابة بالفيروس، حسب جامعة جونز هوبكنز.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أجمع قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على تحمل المسؤولية مع الحكومة الانتقالية في تنفيذ الاتفاق وتصريف أعباء الدولة، وأكدوا علمهم بالتحديات وحجم المخاطر التي تحيط بالبلاد، وتعهدوا بالعمل على ألا تنجر البلاد نحو العنف والفوضى ، وشددوا ضرورة سد الفجوة في المجتمع من خلال الحكم الفيدرالي.





ومن الجزائر، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبدالمجيد تبون انتهى من البروتوكول العلاجي لمرض فيروس كورونا المستجد، وسيخضع لفحوصات لمتابعة حالته.





ودوليا، كشفت ألمانيا أنها بصدد اتخاذ قرارات قاسية لمواجهة موجة كورونا الثانية، فيما تجاوزت المكسيك عتبة المليون إصابة بالفيروس، في وقت كشفت فيه شركة «مايكروسوفت» عن محاولات قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية شن هجمات إلكترونية على شركات تعكف على صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.



