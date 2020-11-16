داليا أيمن: وزير التعليم أكد على استمرار الدراسة بالمدارس

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن العمل الشاغل للأشخاص والمواطنين الأن هو عودة المدارس وهل هناك وقف للدراسة، مشيرة إلى أن هناك حسما لهذا الجدال.





وطمأنت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، المواطنين من خلال تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وهو استمرار الفصل الدراسي.





وتابعت أن وزير التعليم طمأن جميع الناس على اتخاذ المدارس للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لافتة إلى أن الوضع سيستمر كما هو عليه ولا يوجد ما يسمى بوقفها.





وأكدت أنه لا يوجد ما يسمى برفع غياب، مضيفة إلى أنه سيتم تسجيله وفقا لجداول الحضور الأسبوعية التى ستتم.



