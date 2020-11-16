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أخبار العالم

الجروان عن اليوم العالمي للتسامح: مناسبة دولية تؤكد أهمية العمل المستمر لمواجهة التطرف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
الجروان
الجروان
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ميس رضا
قال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن اليوم العالمي للتسامح مناسبة دولية مهمة وجدت بدايةً سنة 1995 من قبل منظمة اليونسكو واعتمدتها الأمم المتحدة لتكون مناسبة دولية تذكرنا جميعا حول العالم بأهمية العمل المستمر من أجل نشر التسامح ومواجهة التطرف والتعصب.

وأضاف الجروان،في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أن زرع مفهوم التسامح لدى الأجيال والشعوب يغرس فيهم روح التفاهم وتقبل الآخر ويطرد من مخيلاتهم الأفكار السلبية والتي يسعى البعض إلى غرسها من تعصب وتطرف وكراهية الآخر والعنف والإرهاب

وشدد على ضرورة أن يدرك العالم أن بإمكاننا تحقيق سلام حقيقي في العالم من أجل أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بين الشعوب، و ذلك من خلال ممارسة التسامح. 

وتابع:"إننا في المجلس العالمي للتسامح والسلام نعمل مع كل أعضائنا وشركائنا ومن خلال أجهزة المجلس المختلفة وأهمها البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام على زرع ثقافة التسامح حول العالم في كافة المجالات لا سيما منها التربوية والثقافية والتعليمية وفي الإعلام والعمل على تطوير القوانين الدولية بما يعزز التسامح من أجل أن يحصد العالم ثمار هذا التسامح ويحقق الاستقرار والازدهار والرخاء للشعوب كافة".
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