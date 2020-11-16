Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيش قلق.. رشا مجدى: شائعات ظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها جدا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:42 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن تصريحات وزير التربية والتعليم بالبارحة كانت مطمئنة للشعب المصرى كله، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستسير بشكل منتظم.

وأضافت "رشا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه لا يوجد قلق من كورونا، موضحا أنه يوجد إجراءات من الحكومة تتخذها فى حالة ظهور إصابات لكورونا فى المدارس.

وتابعت أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ بها جدا، لافتة إلى أن الوضع على أرض الواقع ليس كما يقال على وسائل التواصل الإجتماعى تماما.

وأكدت أن إعداد إصابات كورونا ليست مقلقة نهائيا، كما أن الدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد، مؤكدة أن وزير التعليم "قال كلام فاصل".

وأشارت إلى وجود أخبارة سارة قالها وزير التعليم، وهى أن الطالب سيسجل مبلغ 100 جنيه على التابلت فى أى مكتب من مكاتب البريد ، و5 جنيه مقابل خدمة البريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالصور .. تسليم تابلت أولى ثانوي بمدرسة الحرية بالزاوية الحمراء

التعليم: معظم إصابات كورونا المرصودة منذ بدء الدراسة متركزة بمدارس القاهرة

نبني بلدنا بتعليم ولادنا: نطالب باحتساب مسحة كورونا للطلاب ضمن التأمين الصحي

آخر أخبار كورونا في المدارس| لا يزال بعيدا عن طلاب 14 محافظة حتى الان ..معظم الاصابات في القاهرة ..التعليم تضع 5 سيناريوهات للتعامل مع الفصول الموبوءة .. وشوقي: الوضع ليس مقلقا والدراسة لن تتوقف

أخبار التعليم.. حقيقة انتشار كورونا في الجامعات.. ومسئول تعليمي سابق يتوقع إغلاق المدارس بسبب «كوفيد 19»

ننشر الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع المخالطين لحالات كورونا في المدارس

ترشيحاتنا

ما حكم الحلف الدائم بالطلاق.. الافتاء تجيب

أخبار التوك شو.. موعد انتقال العمل رسميا إلى العاصمة الإدارية.. قرار عاجل من مترو الأنفاق يتم تطبيقه من السبت القادم

وزير التعليم للطلاب: الجلوس في المنزل لا يعني عدم دفعك للمصاريف

Covid-25 يثر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البوستر الدعائي له

فضل الالتزام في الصلاة.. إليك 7 خطوات عملية لعدم تركها أبدا

سعر الذهب اليوم 16-11-2020

Advertisements

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

الذهب ينهار.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

لو طلبت حساباتي أرسلتها لك.. أحلام توجه رسالة لـ تركي ال الشيخ بعد توزيع ثروته على أقاربه

وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

الدولار بـ 15.68 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

جاهز في أي وقت يأمر عليا الروح.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

عمره 10 أشهر.. لقطات مؤلمة لطفل رضيع يصارع الغرق في غياب والديه.. شاهد