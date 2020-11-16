مفيش قلق.. رشا مجدى: شائعات ظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها جدا

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن تصريحات وزير التربية والتعليم بالبارحة كانت مطمئنة للشعب المصرى كله، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستسير بشكل منتظم.





وأضافت "رشا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه لا يوجد قلق من كورونا، موضحا أنه يوجد إجراءات من الحكومة تتخذها فى حالة ظهور إصابات لكورونا فى المدارس.





وتابعت أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ بها جدا، لافتة إلى أن الوضع على أرض الواقع ليس كما يقال على وسائل التواصل الإجتماعى تماما.





وأكدت أن إعداد إصابات كورونا ليست مقلقة نهائيا، كما أن الدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد، مؤكدة أن وزير التعليم "قال كلام فاصل".





وأشارت إلى وجود أخبارة سارة قالها وزير التعليم، وهى أن الطالب سيسجل مبلغ 100 جنيه على التابلت فى أى مكتب من مكاتب البريد ، و5 جنيه مقابل خدمة البريد.