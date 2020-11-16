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تعليم

قبل تحديد موعد إجرائها.. 9 مراحل يمر بها ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:39 ص
انتخابات طلابية
انتخابات طلابية
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نهلة الشربينى
تشهد الجامعات حالة من الترقب من الطلاب مع بدء الدراسة وعودة إدارات رعاية الشباب والأسر والكيانات الطلابية بالجامعات لممارسة أنشطتها، بشأن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وسط تساؤلات عديدة حول مراحل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وخطوات الترشح لها.

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ونستعرض كيفية إجراء الانتخابات الطلابية على 9 مراحل:

1- سحب وتقديم الاستمارات

2- إعلان الكشوف المبدئية.

3-  تلقي الطعون

4- إعلان الكشوف النهائية.

5- بدء الدعاية الانتخابية.

6- تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي. 

7- يتم إنتخاب الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات.

8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.

9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.
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