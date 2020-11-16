درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-11-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-11- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى نسبة الرطوبة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23 شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 23 طنطا الصغرى 16 والعظمى 23 دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23 الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23 بلطيم الصغرى 18 والعظمى 23 مطروح الصغرى 18 والعظمى 21 سيوة الصغرى 13 والعظمى 22 بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23 دمياط الصغرى 18 والعظمى 23 الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23 الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 23

