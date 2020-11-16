بدء البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس بآداب القاهرة.. غدا

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن بدء البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، لاستخدام منصة (بلاك بورد) وكيفية انشاء الامتحانات على المنصة .

ويبدأ البرنامج التدريبي غدا الثلاثاء،ويستمر حتى الخميس الموافق 19 من نوفمبر الجاري، وتكون المحاضرة (أونلاين) في جلسة بث حي على المنصة وتبدأ المحاضرة في تمام الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء.





اقرأ أيضا :

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية





وكانت كلية الآداب قد أعلنت عن انعقاد امتحان تحديد المستوى في مقرر اللغة العربية للطلاب الوافدين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 نوفمبر 2020 ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمدرج (201) وقد إدارة الكلية على التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات ، والالتزام بالموعد المحدد للاختبار .

وكان الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب قد كشف لصدى البلد ، عن طريقة عقد امتحان الميدتيرم للطلاب بالكلية

وقال عميد كلية الآداب، إن جزءًا من الامتحانات سيكون أونلاين من خلال استخدام المنصة التعليمية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة والجزء الآخر سيكون داخل الكلية بنظام "البابل شيت"، مع التشديد على تطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من تباعد اجتماعى بين الطلاب والتعقيم والتطهير للمدرجات حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

وأوضح كامل أن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية .