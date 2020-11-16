الدولار بـ 15.68 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020.. فيديو

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.57 جنيه للبيع و18.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.68 جنيه للبيع و20.56 جنيه للشراء

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.36 جنيه للبيع و51.00 جنيه للشراء.

وواصل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الصعود مقابل الريال الإيراني، الذي لم يستقر على حال منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، فيما بدأت العملة تسجل بين فترة وأخرى انهيارًا كبيرًا.





وذكر موقع "اقتصاد أون لاين" الإيراني أن "سعر الدولار تجاوز حاجز الـ 293 ألفًا و300 ريال إيراني في الأسواق المحلية المفتوحة، وبدأ يقترب من تسجيل رقمي قياسي لبلوغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد 300 ألف ريال".





وقامت صرافة "صداقت"، أهم شركة صرافة في طهران، بشراء الدولار الأمريكي بقيمة 292 ألف ريال إيراني، فيما غابت عملية بيع الدولار.



