الصحف السعودية اليوم.. ألمانيا تستعد لفرض قيود صارمة بسبب كوفيد 19.. ترامب يعلن مجددا: أنا الفائز بالانتخابات.. وتوقعات ببدء توزيع لقاح كورونا في يناير المقبل

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

ترامب يكرر أنه الفائز بالانتخابات

اشتعال النيران في محطة بمترو أنفاق برلين

تونس.. فشل اجتماع مجلس شورى النهضة مع تزايد الانقسام داخل الحركة

الوكالة الأوروبية للأدوية: نتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في يناير

ألمانيا تستعد لتشديد القيود المفروضة بسبب كورونا





تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تكريم دولة الإمارات للأطباء والعاملين الصحيين، خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا لأدوارهم البطولية في مواجهة الوباء.





محليًا، ذكرت صحيفة "الوئام"، أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 353255 حالة.





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 357 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 340304 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 5657 شخصًا.





عربيًا، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن وزارة الخارجية السورية، نعت اليوم الاثنين، وزير الخارجية، وليد المعلم.





وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.





وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وزارة الخارجية والمغتربين تنعى المعلم.





فيما قالت صحيفة "الوئام"، إن اجتماع مجلس شورى النهضة المنعقد أمس الأحد فشل مع تزايد الانقسام داخل الحركة.

وذكرت أن ثلث أعضاء مجلس شورى النهضة، انسحبوا من اجتماع، لأول مرة في تاريخ الحركة.



وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "الرياض"، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كرر اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه هو الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، وهاجم "الإعلام الكاذب" الذي يؤكد فوز منافسه جو بايدن.





وكتب ترامب: "فزت بالانتخابات.. لماذا يفترض الإعلام الإخباري الكاذب باستمرار أن جو بايدن سيصل إلى الرئاسة، دون حتى السماح لجانبنا بالظهور، وهو الأمر الذي نحن مستعدون له".





وأضاف: "إلى أي مدى تعرض دستورنا العظيم للانتهاك في انتخابات 2020.. ربما تعرض لهجوم لم يحدث من قبل".





ومن الصحيفة ذاتها، سلطت الضوء على اندلاع حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين في وقت متأخر من أمس الأحد.





وقالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.





واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.





وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة.





أما صحيفة "سبق"، فنقلت عن مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي؛ تفاؤله حيال توفير لقاح ضد فيروس كورونا، ابتداءً من شهر يناير العام المقبل.





وأكد رازي؛ في تصريح له، أن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل.





فيما ذكرت صحيفة "اليوم"، أن ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة تكثيف قواعد ارتداء الكمامات، عندما تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولايات الألمانية اليوم الاثنين، لمناقشة وضع فيروس كورونا في البلاد.