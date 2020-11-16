رئيس "أسيوط الجديدة": انتهاء تنسيق منطقتي رجال الأعمال والفيلات بالحي الثاني







بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمدينة دمياط الجديدة اقرأ أيضًا:







وأكدت رئيس جهاز"أسيوط الجديدة" سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.