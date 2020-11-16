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اقتصاد

رئيس "أسيوط الجديدة": انتهاء تنسيق منطقتي رجال الأعمال والفيلات بالحي الثاني

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
أسيوط الجديدة
أسيوط الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الحي الثاني، والتي تشمل منطقتي رجال الأعمال والفيلات بالمدينة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، في بيان، الاثنين، إلى أن أعمال تنسيق الموقع العام، شملت المسطحات الخضراء والأشجار، ورصف الطرق ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وعمل البردورات والمتنزهات العامة والمجانية لسكان المدينة.


وأكدت رئيس جهاز"أسيوط الجديدة"  سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

واعلن جهاز المدينة في وقت سابق عن أنه تم بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م2: 36,58م2) أسفل عمارات المجاورة (27) بالحي الخامس، والمجاورة الرابعة بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمزاد العلني.

وأسفر المزاد عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 25 و67 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير.

ولفت رئيس الجهاز إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وكذا زيادة فرص الاستثمار والعمل بها، مؤكدًا أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا فى توفير الخدمات المختلفة للسكان.       
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