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محافظات

إزالة فورية لـ 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:16 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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مروة فاضل
صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأن إجمالي الإزالات التي تمت بنطاق المحافظة خلال الفترة من  أول نوفمبر وحتى الآن بلغت 56 حالة على مساحة (1 فدان و9 قراريط و3 أسهم)، عبارة عن (55) حالة إزالة فورية بمساحة (1 فدان و8 قراريط و15 سهما) وحالة إزالة سابقة بمساحة (12 سهما).

وشدد على مسئولي إدارة حماية الأراضي بالمديرية بضرورة رصد أية حالة تعد واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون فى حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على هيبة الدولة.
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