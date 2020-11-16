إزالة فورية لـ 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأن إجمالي الإزالات التي تمت بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى الآن بلغت 56 حالة على مساحة (1 فدان و9 قراريط و3 أسهم)، عبارة عن (55) حالة إزالة فورية بمساحة (1 فدان و8 قراريط و15 سهما) وحالة إزالة سابقة بمساحة (12 سهما).





وشدد على مسئولي إدارة حماية الأراضي بالمديرية بضرورة رصد أية حالة تعد واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.



