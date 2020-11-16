ألسن عين شمس تستضيف حملة الجامعة الطبية لمكافحة كورونا

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الحملة التوعوية لوحدة مكافحة العدوى المركزية بمستشفيات جامعة عين شمس للتوعية عن فيروس"كورونا"، وفق توجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وبحضور الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنتمية البيئة والدكتورة سامية عبده منسق مكافحة العدوى بجامعة عين شمس.





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وأكدت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أن إدارة الكلية تعمل وفق خطة ممنهجة للحفاظ على سلامة الطلاب في المقام الأول، وشددت على أن المدرجات والمعامل ودورات المياه يتم تطهيرها بشكل يومى حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، كذلك تعمل إدارة الكلية على تنظيم الندوات التوعوية بشكل مستمر لرفع درجات وعي الطلاب بمخاطر الفيروس وطرق مكافحتة.





وتتكون الحملة من فريق طبي برئاسة الدكتورة مشيرة حليم استشاري مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس - الدمرداش.









واستعرضت الدكتورة مشيرة حليم ، خلال ندوة توعوية بعنوان "طرق مكافحة فيروس كورونا"، بقاعة مؤتمرات الكلية،تعر يف فيروس كورونا الجديد أنه أحد الفيروسات التنفسية، الجديدة الذي لم يعرف من قبل لدى البشر ولم يتم التعرف بعد على الكثير من خصائصه حتى الأن.





وأكدت أنه اليوم نستطيع التعايش مع فيروس كورونا بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من الفيروس، واستطردت حديثها مشيرة إلى أن عائلة فيروسات الجهاز التنفسي كورونا الذي يعتمد في تكوينة الجيني على RNA، والذي يتميز بسرعة يتحور عن الفيروسات الأخرى ذات التكوين DNA، إلا أن ال RNA سريعة الإنتشار ولكن بنسبة وفيات قليلة.





وشددت على أن الخوف من فيروس covid19 ليس الأن ولكن من تطوره خلال الفترة القادمة ليصبح أكثر فتكًا بالبشر؛ لاسيما و انه يتميز بسرعة إنتشار عالمية تسببت في ذعر علماء العالم من تطوير الفيروس لنفسة وإجتياحة للعالم، مؤكدة على أن الفيروس لم يختفي ولكننا نستطيع التعايش مع وجودة بإتباع الإجراءات الإحترازية خاصة مع بداية فصل الشتاء وبرودة الطقس.





واستعرضت طرق انتقال الفيروس بين البشر ومن أهم تلك الطرق هي الرذاذ، لافته إلى أن حجم الرذاذ يبلغ ٥ نانوميتر وهو حجم كبير نوعا ما على ان ينتشر أكثر من متر في الهواء، لذلك فإرتداء الكمامات كافية لتحنب وصولة إلى الجهاز التنفسي بين البشر وبعضهم.





وأوضحت أن الفيروس مدة حضانته ١٤ يوما وتختلف من شخص إلى أخر فترة ظهور الأعراض وشدتها، مؤكدة على أن الفيروس ضعيف جدا ويكفي لقتله الماء والصابون فقط شريطة أن لا يصل إلى الجهاز التنفسي، وقدمت عرضًا لكيفية غسيل الأيدي وكيفية إرتداء الكمامات.





وفى الختام قام الفريق الطبي بشرح طريقة إرتداء الماسكات الطبية والتأكد من فاعليتها، كما تم أيضا تدريب الحضور على الطريقة السليمة لنظافة وتطهير الايدى، وشهدت الندوة تفاعل كبير بين أعضاء الفريق الطبي وبين حضور الندوة من الإداريين بالكلية.



