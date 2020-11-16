بـ خطة حرب.. حكومات أوروبية تستعد للموجة الثانية لفيروس كورونا

خيم الرعب على شعوب وحكومات العالم مرة أخري من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، خاصة أنه لم يصدر حتى الآن أي عقار في أي دولة لعلاج الفيروس فأصبح الجميع يعيش في حالة من التوتر، والمسئولون في موقف محرج للغاية.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة البريطانية تقوم حاليا بإعداد الخطط التي ستتمكن من خلالها محاربة الفيروس في الموجة الثانية، خاصة أن الأطباء لم يعلنوا نتائج إيجابية أو حتى تناقص الحالات أو استقرارها بل الزيادة المستمرة تثير الذعر.





وأوضحت أن الحكومات الأوروبية وضعت خطط محكمة لمواجهة المرض لم تضعها منذ الحرب العالمية الثانية، فإن التحضيرات والاستعدادات اشتركت بها كل أجهزة وإمكانيات الدول.





وأكدت الصحيفة أن الجميع يستعد لإصابات الموجة الثانية، وأعلن أحد الأطباء في بريطانيا أن الموجة الثانية ستكون أشرس وأعنف، وقد تضطر العالم لإعلان الإغلاق مرة أخرى.