Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ خطة حرب.. حكومات أوروبية تستعد للموجة الثانية لفيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
خيم الرعب على شعوب وحكومات العالم مرة أخري من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، خاصة أنه لم يصدر حتى الآن أي عقار في أي دولة لعلاج الفيروس فأصبح الجميع يعيش في حالة من التوتر، والمسئولون في موقف محرج للغاية.  

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة البريطانية تقوم حاليا بإعداد الخطط التي ستتمكن من خلالها محاربة الفيروس في الموجة الثانية، خاصة أن الأطباء لم يعلنوا نتائج إيجابية أو حتى تناقص الحالات أو استقرارها بل الزيادة المستمرة تثير الذعر. 

وأوضحت أن الحكومات الأوروبية وضعت خطط محكمة لمواجهة المرض لم تضعها منذ الحرب العالمية الثانية، فإن التحضيرات والاستعدادات اشتركت بها كل أجهزة وإمكانيات الدول. 

وأكدت الصحيفة أن الجميع يستعد لإصابات الموجة الثانية، وأعلن أحد الأطباء في بريطانيا أن الموجة الثانية ستكون أشرس وأعنف، وقد تضطر العالم لإعلان الإغلاق مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بريطانيا تعتزم إعلان "الإغلاق العام المتقطع" لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

خبراء يحذرون: كورونا يصيب الملايين في بريطانيا.. وموجة جديدة تبدأ قريبا

احذروا الموجة الثانية.. نصيحة من رجل ظن أن فيروس كورونا انتهى.. صور

بعد فرض الإغلاق للمرة الثانية.. دول لم تطبق العزل حتى الآن

صحيفة بريطانية: إذا استمرت أعداد مصابي كورونا في الزيادة لن ينزل أحد الشوارع.. تفاصيل

الموجة الثانية من فيروس كورونا أشرس من الأولى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة

الحضري يتلقى عرضا مغريا للتراجع عن الاعتزال.. تفاصيل

مكتشف لقاح كورونا يكشف موعد انتهاء الجائحة في العالم

ترامب عبر تويتر: فزت بالانتخابات

ماكرون يتحدى المسلمين مجددا: لن نغير حقنا في حرية التعبير

أخبار الفن| الجمهور يطارد يوسف الشريف.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها