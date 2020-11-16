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فن

بإطلالة شتوية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن من داخل سيارتها بإطلالة شتوية وارتدت سويت شيرت ونظارة شمس لتكشف عن جمالها وأناقتها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير".

وتركت ريهام أيمن خلال إطلالتها شعرها البنى القصير بطريقة جذابة لتبرز ملامح وجهها.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).
بإطلالة شتوية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام
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