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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بإزالة آثار الأمطار وتمهيد حركة السير

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كلف محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الاثنين، رؤساء المدن بتجهيز معداتهم والتحرك لإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتمهيدها أمام حركة السير، بعد أن تعرضت منطقة البرلس شمال المحافظة لأمطار غزيرة صباح اليوم.

وشهدت شوارع المحافظة تجمعات للمياه وتأثرت حركة السير على الطريق الدولي الساحلي وخاصة في قطاع 5 (البرلس / جمصة) وقطاع 6 (البرلس / رشيد) وتجمعت كميات كبيرة من المياه على جانبي الطريق وخاصة أعلى نفق البرلس، مما اضطر السائقين وخاصة الشاحنات الكبيرة لتقليل السرعة تفاديا من انزلاق عجلات السيارات وتفاديا للحوادث، كما تأثرت حركة الصيد في بحيرة البرلس نظرا للأمطار الغزيرة.
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