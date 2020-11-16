محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بإزالة آثار الأمطار وتمهيد حركة السير

كلف محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الاثنين، رؤساء المدن بتجهيز معداتهم والتحرك لإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتمهيدها أمام حركة السير، بعد أن تعرضت منطقة البرلس شمال المحافظة لأمطار غزيرة صباح اليوم.



