نشرة الصحة والمرأة.. أخطاء شائعة تتسبب فى انتشار فيروس كورونا.. وسعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

تسبب فيروس كورونا COVID-19 في خسائر فادحة،

إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، عن قصد أو عن غير قصد وحيل سريعة لرفع المناعة من الفيروس التاجي كورونا وسبب وفاة

بعض المرضى.

5 أخطاء شائعة وراء انتشار

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة،نستعرضها على النحو التالي:تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم،ويعتبر تأثيرها المفيد أو الضار على الصحة بشكل عام أو المصابين بالأمراض المزمنة الحادة مثل مرض السكري مثيرًا للجدل.ونستعرض فوائد القهوة وأضرارها لمرضى السكر.إليك

على الرغم من أضرار الإفراط فى تناول الملح إلا أن البعض يتجاهله تمامًا فيعد هذا ليس صحيحًا تمامًا يعد الملح مادة إلكتروليتية مهمة تساعد أجسامنا على العمل بشكل طبيعي.

هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي تنصح بتجنب الملح ووفقا لموقع برايت سايد يجب عليك استشارة الأطباء أولًا.



بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها





ظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد. حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.





