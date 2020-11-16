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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أخطاء شائعة تتسبب فى انتشار فيروس كورونا.. وسعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:54 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة،نستعرضها على النحو التالي:

دراسة: تناول 3-4 أكواب من القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بمرض السكر

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم،ويعتبر تأثيرها المفيد أو الضار على الصحة بشكل عام أو المصابين بالأمراض المزمنة الحادة مثل مرض السكري مثيرًا للجدل.

ونستعرض فوائد القهوة وأضرارها لمرضى السكر.

احذرى .. هذه الأخطاء سبب فى انتشار فيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا COVID-19 في خسائر فادحة، إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، عن قصد أو عن غير قصد وحيل سريعة لرفع المناعة من الفيروس التاجي كورونا وسبب وفاة بعض المرضى. إليك  5 أخطاء شائعة وراء انتشار فيروس كورونا الموجة الثانية في أوروبا، والثالثة في أمريكا.   


تعرف ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الملح تمامًا؟
     

على الرغم من أضرار الإفراط فى تناول الملح إلا أن  البعض يتجاهله تمامًا فيعد هذا ليس صحيحًا تمامًا  يعد الملح مادة إلكتروليتية مهمة تساعد أجسامنا على العمل بشكل طبيعي.

هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي تنصح بتجنب  الملح ووفقا لموقع  برايت سايد يجب عليك استشارة الأطباء أولًا.


بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.

ظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد.



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