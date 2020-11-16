مهندس بدرجة بائع فريسكا.. شاهد علي زيدان يحصل العلم صباحا ويسعى على الرزق مساء..فيديو

"فريسكاتو" مشروع لشاب عشريني في مقتبل العمر تخرج من كلية الهندسة الزراعية بجامعة الإسكندرية، قرر الاعتماد على نفسه ومساعدة والدته على متطلبات الحياة خاصة بعد وفاة والده منذ صغره.





وقد عمل هذا الشاب في الكثير من المجالات ليوفر لنفسه مصاريف الجامعة والدراسة، حتى قرر أن يسلك طريق آخر ويؤسس مشروعه الخاص.





ففي أحد شوارع الإسكندرية الجميلة يقف المهندس "علي زيدان" يوميًا من السادسة مساءً وحتي الواحدة صباحًا يباشر عمله، وتساعده والدته في تحضير عجينة الفريسكا، ثم يبدع هو في تكوين أصناف وأشكال مبتكرة لها على غير المألوف فيضيف لها النكهات المختلفة كالفراولة والشيكولاتة البيضاء والسوداء والكاراميل والفانيليا، ويصنع منها الرول والعادي.





وذكر المهندس "علي زيدان" لعدسة صدى البلد ، انه يبدأ يومه بالسعي طلبا للعلم ويتجه للجامعة والمحاضرات، ثم يختتم يومه بالسعي طلبا للرزق فيبيع أصناف الفريسكا المبتكرة، ويلقي استحسان من قبل الناس للفكرة وينجذب إليها العابرون لاختلافها ورائحتها الجميلة، كما بدأ البعض تقليد فكرته ولكنه دائما ما يسعى للتطوير فيها والتمييز عن غيره.









وأشار "علي" أن تحضيرها يأخذ منه بضع دقائق وذلك بعدما يستغرق الامر من والدته التي تساعده في المنزل ساعة واحدة في تحضير العجين يوميًا، أما عن أسعارها فهي تتراوح من جنيها إلى عشرة جنيهات حسب النكهات المضافة لها.









وأضاف "علي" أن طموحه لم ينتهي ويحلم بأن يكبر مشروعه ويفتتح محل خاص به ويتوسع بفروع كثيرة في مدينة الإسكندرية، فتواجهه بعض المخاطر من قبل الحي والمحافظة كونه يبيع في الشارع، ويحاول أن يجتهد ليحقق حلمه ويتمنى دعم الدولة لمشروعه ضمن خطة تنمية المشروعات الصغيرة.









في النهاية "علي" هو مثال للشاب الطموح المثابر الذي يرفض أن يكون حمل ثقيل على والدته، يفكر ويجتهد ويعمل ويتوكل على الله في طلب الرزق ويطمح بالكثير من الأماني ويسعى لتحقيقها، وهو شاب ناجح ومحبوب وسط منطقته الكل يسعى لمساعدته وتسهيل الأمور عليه.