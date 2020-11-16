كلنا واحد.. الطفل مهند يكشف ما أعجبه فى كتاب القيم واحترام الآخر

قال الطفل مهند، صاحب مقترح تدريس مادة احترام الآخر بالمدارس، إن الشخص المتنمر هو ما يشعر دائما بالغيرة، مشيرا إلى أنه يغير من الشخص الذى يتنمر عليه.





وأضاف "مهند" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخص المتنمر دائما ما يحاول أن يثير أعصاب الشخص الذى يتنمر عليه، موضحا أن الدكتور طارق شوقى، رئيس مجلس الوزراء قام بإهدائه توقيع على كتابه "القيم واحترام الآخر".





وتابع: الكتاب فيه حاجة مخليانى مبسوط جدا وهى أن الشخصيات الموجودة داخل القصص بهم اثنان من ذوى الهمم.. وهو سعيد إلى عنده كف البصرى وجميلة إعاقة حركية".





وأكد أن جعل إحدى الشخصيات من ذوى الهمم يجعل الأطفال لديهم تعود أن يكونوا معهم فى المدارس وأى مكان آخر، لافتا: "بيخلينا نعرف أننا نتعامل معاهم بحب وود واحترام".





وأشار: "كلنا واحد"، مضيفا إلى أن هناك العديد من الأطفال الذين يستشيروا فى أى موضوع، كما أن هناك العديد من الناس السعيدة بصدور الكتاب.



