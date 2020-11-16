8 علماء من جامعة حلوان في قائمة ترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن إدراج ثمانية علماء من الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم.





وقدم الدكتور ماجد نجم، التهنئة لعلماء الجامعة مثمنا الدور الذى يبذلونه فى النهوض بالبحث العلمى، وإسهاماتهم العلمية والبحثية في إثراء الحركة العلمية داخل الجامعة وخارجها ، والعمل على تطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف مما يسهم فى ارتقاء جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية.





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وأشار الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى ومستشار البحث العلمى إلى أن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" و احتوت القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من بينهم ثمانية علماء من جامعة حلوان في سبعة مجالات وهي الطاقة، والسموم، والطفيليات، والبوليميرات، والمواد، و التعدين، والكيمياء العضوية.



