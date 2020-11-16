مواعيد سحب الملفات والكشف الطبي والتقديم والتسكين بالمدن الجامعية بعين شمس

قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى وهي عبارة عن طلاب التقديرات العليا والمحافظات النائية مشيرا إلى أنه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية.





وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه جرى إعلان نتيجة المرحلة الثانية والأخيرة اليوم الاثنين وهي عبارة عن طلاب التقديرات المنخفضة " جيد ومقبول "، وأن المدن الجامعية استقبلت الطلاب ذوي التقديرات العليا "امتياز وجيد جدا " ويتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.





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وأشار إلى أن يكون سحب الملفات والكشف الطبي والتقديم والتسكين اعتبارا من يوم الثلاثاء 17_11_2020 حتى الخميس 19_11_2020 مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لكافة الطلبة والطالبات وعدم دخول المدن الجامعية بدون ارتداء الكمامة حافظا علي الصحة العامة.





وأعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني إدراج ٢٤ من علماء الجامعة ضمن أفضل علماء العالم.





قال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة وضمت "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصصًا.