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فن

عزت العلايلي: لم أغار من أصدقائي بسبب قلة أعمالي الفنية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
قال الفنان عزت العلايلي، إنه كان يرفض العديد من الأعمال الفنية بسبب أنها لا تناسب مشواره الفني.

وتابع في تصريح لـ صدى البلد: لم أغار من اصدقائي في تلك الفترة بسبب كثرة الأعمال الفنية التي كانوا يقدموها لأننا راضي وأؤمن بالقدر والنصيب.

وأضاف: " القناعة كنز لا يفني " منذ دخولي التمثيل ولي معايير معينة في اختيار الأعمال الفنية والأدوار أبرزها القصة التي يناقشها العمل بالإضافة الي أنني افضل تقديم الأدوار الحقيقية التي تعبر عن المجتمع .

وتم تكريم عزت العلايلي ، خلال حفل ختام مهرجان، الاسكندرية السينمائي.

وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق، الفنانة إلهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.
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