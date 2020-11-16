الاحصاء:2.2 مليون طالب مقيد بالثانوي العام والأزهري خلال العام الماضي

جاء ذلك خلال نشرة اصدرها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، أن عدد طلبة الثانوي العام بلغ 1.82 مليون طالب.









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وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 1.924 مليون طالب خــلال العام الدراسي 2018/2019 بــــزيادة بلغت 129.247 ألف طالب بنسبة 6.7٪.



