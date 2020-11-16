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اقتصاد

الاحصاء:2.2 مليون طالب مقيد بالثانوي العام والأزهري خلال العام الماضي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
طلبة الثانوي
طلبة الثانوي
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آية الجارحي
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي طلبة الثانوي العام و الأزهري في مصر بلغوا 2.2 مليون طالب خلال العام الدراسي الماضي مقارنة بـ 2.11 مليون طالب في العام السابق له بزيادة بلغت 2.2%.

 جاء ذلك خلال نشرة اصدرها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، أن عدد طلبة الثانوي العام بلغ 1.82 مليون طالب.

ذكر الجهاز نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكوميه88.4 ٪، بالمدارس الخاصة 11.6٪ خـلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 89.8٪ بالمدارس الحكومية، 10.2٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2018/2019.

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وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 1.924  مليون طالب خــلال العام الدراسي 2018/2019 بــــزيادة بلغت 129.247  ألف طالب بنسبة 6.7٪.

وبلغ نسبة طلاب التعليم الصناعي45.9 ٪ ، 42.4٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 11.7٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2019/2020 من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.
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