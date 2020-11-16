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فن

محتضنة كلبها.. هاندا أرتشيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل
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ندى فكري
شاركت هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة محتضنة كلبها مما جذب انتباه متابعيها. 

وظهرت بإطلالة شتوية وارتدت جامبسوت ابيض ذات أكمام طويلة مما لفت انتباه الجمهور. 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة مع ارتداء كاب ورفعت شعرها  بطريقة جذابة مما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بعدم وضع مكياج واكتفت بإطلالتها المميزة.

وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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