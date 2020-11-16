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تعليم

التربية الرياضية بسوهاج تحصد كأس بطولة الجامعة للكرة الطائرة الشاطئية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
تربية رياضية سوهاج
تربية رياضية سوهاج
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أنغام الجنايني
حصدت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج كأس البطولة في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية طلبة وطالبات، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، واستمرت لمدة يومين على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

صرح بذلك الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال إن البطولة جاءت تنفيذاََ لفعاليات خطة الأنشطة الرياضية للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والتي تأتى على قائمة الأولويات لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية لديهم، بالإضافة إلى إعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية.


وأضاف صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن البطولة أقيمت بمشاركة ٨٠ طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وقد ضمت لجنة التحكيم كل من الكابتن اسلام علاس، الكابتن محمد شوقي، الكابتن اسلام حجازي والكابتن حماده اسماعيل.

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن نتائج المباريات أسفرت عن فوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول في منافسات الطلبة والطالبات، وكذلك فوز فريق المدينة الجامعية بالمركز الثاني طلبة وطالبات، مضيفًا أن المركز الثالث كان من نصيب فريق كلية تكنولوجيا التعليم (طلبة)، وفريق كلية التربية (طالبات).
التربية الرياضية بسوهاج تحصد كأس بطولة الجامعة للكرة الطائرة الشاطئية
التربية الرياضية بسوهاج تحصد كأس بطولة الجامعة للكرة الطائرة الشاطئية
التربية الرياضية بسوهاج تحصد كأس بطولة الجامعة للكرة الطائرة الشاطئية
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