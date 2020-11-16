التربية الرياضية بسوهاج تحصد كأس بطولة الجامعة للكرة الطائرة الشاطئية

حصدت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج كأس البطولة في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية طلبة وطالبات، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، واستمرت لمدة يومين على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.





صرح بذلك الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال إن البطولة جاءت تنفيذاََ لفعاليات خطة الأنشطة الرياضية للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والتي تأتى على قائمة الأولويات لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية لديهم، بالإضافة إلى إعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية.









وأضاف صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن البطولة أقيمت بمشاركة ٨٠ طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وقد ضمت لجنة التحكيم كل من الكابتن اسلام علاس، الكابتن محمد شوقي، الكابتن اسلام حجازي والكابتن حماده اسماعيل.



