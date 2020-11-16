اليوم .. انطلاق الدورة الخامسة لمعرض ديستنيشن أفريكا 2020Destination Africa افتراضيا

تفتتح جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك اليوم الدورة الخامسة والنسخة الإفتراضية الأولى لمعرض Destination Africa 2020 ، والذي تنظمه بالتعاون مع المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات و المجلس التصديري للملابس الجاهزة .





يعقد المعرض لمدة شهر بمشاركة أكثر من 36 شركة مصدرة و 140 مشترى دولى من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهم عبر أحد المنصات الدولية المتخصصة فى إقامة المعارض الإفتراضية .





يأتي ذلك ضمن إستراتيجية «إكسبولينك» لتنظيم المعارض الإفتراضية والبرامج والأنشطة الرقمية لتعزز من تواجد المنتجات المصنعة المصرية في الخارج والنفاذ إلي مختلف الاسواق إقليميًا وعالميًا ورفع كفاءة مجتمع المصدرين والمصنعين المصريين، كما تعد إستجابة سريعة لرؤية الدولة فى تعزيز آليات التكنولوجيا والتعاملات الإلكترونية الهادفة للتنمية الشاملة والنمو المستدام لزيادة المردود الإقتصادى.





وأكد المهندس خالد الميقاتى - رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك أن المعرض يعد منصة هامة تسعى الجمعية من خلاله بالتعاون مع شراكائها لتحقيق تكامل سلاسل الإنتاج الإفريقية لتعزز من القدرة التنافسية لمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واشار محمد قاسم - عضو مجلس ادارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمفوض العام أن المعرض يتماشى مع خطة الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعات الصناعية ومنها الصناعات النسيجية في مصر لتتضمن التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بانتاج الملابس الجاهزة.





وتابع: ان إصرار كبار المشترين الدوليين العاملين في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على المشاركة كل

عام تعكس الإهتمام العالمي بالمنتجات المصرية وتمثل فرصة كبيرة لتعظيم الإستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات النسيجية، مشيرا إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستتم خلال فعاليات المعرض لعقد الصفقات التصديرية بين المصدرين المصريين والمشترين الأجانب.





ويسهم المعرض في تكامل سلاسل الإنتاج الإفريقية وتعزيز قدراتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل التجاري بين الدول الإفريقية خاصة وأن هناك فرصا كبيرة أمام منتجات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالأسواق الإفريقية.





جدير بالذكر أن المعرض يتضمن عدة جلسات إليكترونية يقدمها رعاة المعرض لمناقشة التقنيات الحديثة للتكيف

مع التحديات التى تواجهها صناعة الغزل والنسيج.