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محافظات

محافظ البحيرة: 970 مليون جنيه حصيلة مقدم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى الآن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى.

وشدد محافظ البحيرة، على أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 242 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 970 مليون جنيه.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

نفذت الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور، كوم حماده ، بدر، الدلنجات، إدكو )، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا  للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالات تعدى على مساحة 1264 م2 عبارة عن:-  إزالة عدد 3حالات  تعدي بالمهد  بمساحة 540 متر مربع،  بقرية العمرية التابعه لمجلس قرية نديبة بدمنهور، وإزالة 4حالات تعدي بالمهد بمساحة 155 متر علي حرم الطريق العام وداخل الحيز العمرانى بقري مغنين  وكوم شريك بكوم حماده عباره عن  مواسير بقواعد خرسانية و شدة خشبية و سملات وقواعد.

كما تم إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 120 متر٢ بنطاق جمعية القدوة الزراعية بقرية النجاح ببدر، كما تم فك شدة خشبيه لصب سقف دور اول علوي لمزرعه دواجن بمفارق التحرير تابعة لوحدة أحمد عرابي خارج الزمام على مساحة 150 متر٢، وإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر بقرية طيبه بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما تم إزالة مبني مخالف علي أرض أملاك دولة بمساحة 99 متر مربع بالمنطقة الشرقية لمدينة إدكو عبارة عن منزل مكتمل من الطوب الأحمر بدون سقف.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا وكافة التعديات فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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