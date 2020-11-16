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بملابس محتشمة.. شاهد زوجة شقيق محمد صلاح في شهر العسل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشر نصر صلاح شقيق محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة له من شهر العسل بعد أيام من احتفاله بزفافه. 

وتألقت زوجة شقيق محمد صلاح، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس محتشمة مرتدية بنطلون وشيميز باللون الأبيض، ونسقت معهما حجابا باللون البينك الفاتح.

وأظهرت المسحة الطبية التي أُجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. 
بملابس محتشمة.. شاهد زوجة شقيق محمد صلاح في شهر العسل
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