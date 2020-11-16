بملابس محتشمة.. شاهد زوجة شقيق محمد صلاح في شهر العسل

وتألقت زوجة شقيق محمد صلاح، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس محتشمة مرتدية بنطلون وشيميز باللون الأبيض، ونسقت معهما حجابا باللون البينك الفاتح.

وأظهرت المسحة الطبية التي أُجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.



