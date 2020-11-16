في اليوم العالمي للتسامح.. كيف يمكن مواجهة العنف والتعصب حول العالم

في الذكرى الخمسين لتأسيسها 16 نوفمبر 1995، تبنت الدول الأعضاء في اليونسكو إعلان مبادئ حول التسامح، والذي يؤكد -من بين أمور أخرى- أن التسامح هو احترام وتقدير التنوع الثري لثقافات عالمنا، وأشكال التعبير لدينا وطرقنا البشرية.





يصف الإعلان التسامح ليس فقط كواجب أخلاقي، ولكن أيضًا كشرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول، ويشدد على أنه ينبغي للدول صياغة تشريعات جديدة عند الضرورة لضمان المساواة في المعاملة والفرص لجميع الفئات والأفراد في المجتمع.





جاء ذلك بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح والذكرى 125 لميلاد المهاتما غاندي، حيث أنشأت اليونسكو جائزة لتعزيز التسامح واللاعنف "مادانجيت سينغ"، تكافئ الأنشطة الهامة في المجالات العلمية والفنية والثقافية والتواصلية التي تهدف إلى تعزيز روح التسامح واللاعنف.





تُمنح الجائزة كل عامين في اليوم العالمي للتسامح، للمؤسسات أو المنظمات أو الأشخاص الذين ساهموا بطريقة جديرة بالتقدير والفعالية بشكل خاص في التسامح واللاعنف.



وحددت الأمم المتحدة 5 طرق لمواجهة عدم التسامح كالآتي:



