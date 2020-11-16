بعد تلقى 155 ألف طلب.. الجيزة تحصل ملياراً و 250 مليون جنيه من التصالح حتى اليوم

أكد اللواء احمد راشد محافظ، على دور أٔعضاء مجلس الشيوخ فى تحفيز المواطنين على التقدم لانهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.





وشدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد عن محافظة الجيزة، بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، على أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذى والشعبى بوصفهما يمثلان جناحى التنمية بالمحافظة.





وأشار إلى أن المحافظة حققت إرتفاعًا في عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين والتي بلغت 155ألف طلب وتحصيل مليار وربع حتي الان.







واوضح أنه جاري وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات لتنظيم العمران خلال المرحلة المقبلة.