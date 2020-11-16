ضبط شخصين زورا محررات رسمية لتمكين اخرين من السفر للخارج فى بنى سويف









تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ببنى سويف لقيامهما بتزوير محررات رسمية لتمكين عدد من الأشخاص من السفر لخارج البلاد.





وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف مفادها قيام (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة المركز) بتلقى بعض المبالغ المالية من المواطنين راغبى السفر للخارج نظير التزوير فى محررات رسمية.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بمشاركة مديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمان وبحوزتهما ( عدد 10 جواز سفر منتهى خاصين بعدد من المواطنين وكذا كمية من الصفحات المنزوعة من جوازات السفر – عدد 10 جواز سفر الطابعة القديمة الملغاه – عدد 6 جوازات سفر سارية لعدد من المواطنين – عدد 27ملصق تأشيره منسوبة لإحدى الدول العربية – عدد 7 أكلاشيه منسوب لإحدى الدول العربية – مبلغ مالى).





بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط.. أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى نشاطهما المؤثم وملكيتهم للمبلغ المالى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.



