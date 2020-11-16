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اقتصاد

الاقتصاد الرقمي.. وزيرة التجارة تشارك فى فعاليات سيمليس الشرق الأوسط 2020.. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

 شاركت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيمليس الشرق الأوسط 2020" المنعقد بمركز دبي التجاري العالمي 


وذلك بدعوة من الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة.

 

وقالت الوزيرة إن المؤتمر في دورته الحالية يمثل أهمية كبيرة حيث يتناول أحدث التقنيات والتحديات في مجال الثورة الرقمية وذلك من خلال ثمان محاور رئيسية هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.

 لفتت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصةً في ظل ما يشهده العالم حاليًا من انتشار فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من توجه المشروعات والأعمال إلى التحول الرقمي لمواكبة التغييرات الجديدة حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية لبقاء المشروعات والصناعات وخاصةً الصغيرة.

 

كما قامت جامع في ختام اليوم الأول من المؤتمر بجولة تفقدية في معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي.

 

 

 

 

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