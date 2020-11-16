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محافظات

يحدث فى البحيرة.. تحرير 14 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في دمنهور و أبو حمص

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الإثنين ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي دمنهور و أبو حمص.


وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا  للمخابز البلدية المدعمة مخالفة تشمل الآتي :-  12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين عدم وجود سجل تفتيش بالخبز. 

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز المحمودية.


أسفرت الحملة عن تحرير20 محضرا بيانها كالاتى:- ضبط 9 مخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار6-19جرام للرغيف الواحد، ضبط مخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ضبط مخبز قام بتجميع ٣ شكاير دقيق وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو بعد مطابقة الماكينة وعدد الدقيق الفعلى المخابز، وضبط 8مخابز تسجيل خبز مبيعات وهمية  بالكارت الذهبى.


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة.


وأسفرت الحملة عن تم ضبط 105بطاقه تموينيه مجمعه بأحد المخابز بقريه البريجات، وتحرير 6مخالفات انتاج خبز بلدي ناقص الوزن  يتراوح مابين 18جرام حتي 8 جرامات، كما تم ضبط 4 مخالفات انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، تحرير محضر مخالفه عدم اعلان  لاحد المخابز .


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق


كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور .


وأسفرت الحملة عن ضبط 42 مخبز أثناء انتاجة خبز  ناقص الوزن  بمقدار 23 جم بالرغيف الواحد، كما تم تحرير 3 محاضر مخالفة لمخابز مدعمة بحوزته 34 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع في الأسواق السوداء.


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


ونفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلديه المدعمه والأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت، لضبط المخالفين.


وأسفرت الحملة عن تحرير  4 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرر 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان مواعيد التشغيل.


كما تم  ضبط كميه ارز ابيض باحد فروع شركات الجمله غير صالحه للاستهلاك الادمى لوجود سوس وحشرات بها وتم التحفظ على 3380 كجم وبعد العرض على النيابه قرر اعدامها وتم تنفيذ قرار النيابة.


وأسفرت الحملة أيضا عن تحرر 5 محاضر عدم  اعلان عن الاسعار لمحل تجاريه وسوبر ماركت شهير بمركز شبراخيت.


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يحدث فى البحيرة.. تحرير 14 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في دمنهور و أبو حمص
يحدث فى البحيرة.. تحرير 14 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في دمنهور و أبو حمص
يحدث فى البحيرة.. تحرير 14 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في دمنهور و أبو حمص
يحدث فى البحيرة.. تحرير 14 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في دمنهور و أبو حمص
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