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فن

مع دينا فؤاد.. أحمد كرارة يحمس جمهوره لمسلسل "جمال الحريم"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:27 م
احمد كرارة ، دينا
احمد كرارة ، دينا فؤاد
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد كرارة في الصورة مع الفنانة دينا فؤاد وعلق قائلا: "مسلسل جمال الحريم قريبا".

يذكر أن حقق الفنان أحمد كرارة نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وآخرها مسلسلي "القمر آخر الدنيا"، "حب عمري" وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.


وكشف كرارة في تصريحاته عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.

وأضاف أنه يشارك في مسلسل "جمال الحريم" للمخرج جمال الصيفي، والمؤلفة سوسن عامر، ويواصل كرارة خلال تلك الفترة تصوير المسلسلين.

وفي سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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