أهمها إجراء مسح للرضيع.. تعرف على أهداف المبادرة الجديدة لمعهد السمع والكلام

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، إن موضوع الإعاقة السمعية تعتبر من رابع الإعاقات من حيث الانتشار على مستوى العالم.





وأضاف "مصطفى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية أتخذت قرار فى إنشاء مبادرة للسمع والكشف المبكر له للأطفال حديثى الولادة.





وتابع أن تلك المبادرة تتم فى جميع الوحدات الصحية وعددها 1400 وحدة وعلى مستوى الجمهورية كلها، لافتا إلى أنه مع بداية العام الجديد ستنضم 2200 وحدة، لتتوافر 3600 وحدة لتلك المبادرة.





وأكد أن القيادة السياسية تهتم كثيرا بالأطفال، وخاصة للحد من الأطفال ذوى الإعاقة السمعية والضعف السمعي لهم، متابعا أن فائدة تلك المبادرة الأساسية هى عمل مسح سمعي فى أول أسبوع لولادة الطفل.





وأشار إلى أنه فى حدود شهر بالضبط من عمل مسح للطفل سيكون الفريق الطبي مقرر هل هو محتاج تحويله إلى مستشفى أعلى من أجل فحصه بطرق للمسح السمعى، والتى تكون متوفرة فى 20 مشفى على مستوى الجمهورية.