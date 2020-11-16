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محافظات

نائب محافظ سوهاج يفتتح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة 2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
افتتح أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أمس، دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة بمركز شباب المحامدة البحرية بمركز سوهاج، برعاية وزير الشباب والرياضية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وجاد الزناتي مدير الإدارة العامة للشباب، وعدد من شباب مبادرة "YLY". 
 
ونقل نائب المحافظ تهنئة محافظ سوهاج للشباب المشاركين في الدوري، مؤكدا دعم المحافظة والسيد الوزير المحافظ لجميع الأنشطة الرياضية وحث الشباب على ممارسة الرياضة وبناء العقول السليمة، في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أهمية المسابقات والدوريات الرياضية لاكتشاف المواهب الجديدة، مشيدا بالبطولة التي تقيمها وزارة الشباب للسنة الثامنة، موجهًا بضرورة التزام "اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين" بالروح الرياضية خلال المباريات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن بداية دوري مراكز الشباب كانت في 2013 لإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة بشكل تنافسي، وهذا هو العام الثامن للبطولة على التوالي، مشيرا إلى أن الدوري هذا العام يشارك به 23 فريق مقسمين إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق، وتلعب الفرق المباريات بنظام الدوري من دورين ويتم تصعيد الأول والثاني من كل مجموعة.
 
وشهد نائب محافظ سوهاج والحضور مباراة الافتتاح بين فريقي مركز شباب الري ومركز شباب المحامدة البحرية والتي انتهت بفوز فريق المحامدة بنتيجة 3/ صفر على فريق الري.
نائب محافظ سوهاج يفتتح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة 2020
نائب محافظ سوهاج يفتتح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة 2020
نائب محافظ سوهاج يفتتح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة 2020
نائب محافظ سوهاج يفتتح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة 2020
نائب محافظ سوهاج يفتتح دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الثامنة 2020
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