الكاف يحسم الجدل: إقامة مباراة مصر وتوجو بدون حضور جماهيري

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت توجو ، السادسة مساء بتوقيت مصر،وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قناة BEIN SPORTS 7 .





وكان الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أعلن سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو استعدادا للسفر لتوجو.





وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.





وفاز منتخب مصر الوطني على ضيفه، توجو، بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار بشأن إمكانية الحضور الجماهيري خلال مواجهة مصر وتوجو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .وأكد مصدر مطلع داخل الكاف أن كافة الأنباء التى تشير إلى السماح بحضور الجماهير خلال مواجهة مصر وتوجو لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى أن المباراة بدون حضور جماهيري وفقا لقرار الكاف بشأن مباريات التصفيات الإفريقية .وشهدت الأيام الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية حضور الجماهير خلال مباراة توجو ومصر المقرر إقامتها غدا الثلاثاء ، وهو الأمر الذى نفاه الكاف بشكل تام .