طفرة غير مسبوقة .. 9 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير 600 كيلومتر طرق خلال 4 سنوات في جنوب سيناء

تعد جنوب سيناء إحدى المحافظات التي يقع على طرقها حوادث دامية، لذا كانت توجيهات الرئيس السيسي بإحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق بالمحافظة، وذلك من خلال فتح محاور جديدة، تساهم في ارتفاع معدلات التنمية، وزيادة حركة العمران خاصة وان الطرق هي بمثابة شريان حياة. غير مسبوقة في قطاع الطرق بالمحافظة،





وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم إنفاق 9 مليارات و162 مليونا و556 ألفا على مشروعات الطرق والموانئ خلال 4 سنوات بينها 600 كيلو متر طريق دولي فقط بمختلف مدن المحافظة.





وكذلك ازدواج الطريق الدولي، من عيون موسى بمحافظة السويس، وحتى وحتى شرم الشيخ ، مرورًا بمدن المحافظة والطريق عبارة عن اتجاهين كل اتجاه 3 حارات.





والطريق الجديد هو أحد بوابات التنمية بسيناء بشكل عام، ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وهو أيضا بوابة واسعة لدعم السياحة المصرية ورفع قوتها، وتقديم مساحة جديدة للسائح ليستمتع بالقاهرة ثم ينتقل بكل سهولة للاستمتاع بشرم الشيخ ومدن سيناء الساحرة.





ويبدأ الطريق الجديد من نهاية نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس ويمر بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء حتى مدينة شرم الشيخ، ويبلغ طوله 342 كم بداية من نفق الشهيد أحمد حمدى باتجاهين كل اتجاه يحتوى على 3 حارات، يضاف إليها 110 كيلومترات، طريق مصر السويس الصحراوى، ليبلغ إجمالى الطريق من الدائرى حتى شرم الشيخ 450 كيلومترًا.





والطريق به 7 محطات بنزين واستراحات على كل جانب بإجمالي 14 بنزينة واستراحة، ونقاط إسعاف ومخرات سيول علاوة على أنه يوجد محورين له بشرم الشيخ طريق السلام والطريق الدائرى حيث يتيح الوصول لمطار شرم الشيخ خلال دقائق ، ويتكون الطريق من 3 حارات في كل اتجاه، ويبلغ عرض الحارة 25 مترا.





نقطة أخرى هامة هي أن القيادة على الطريق في المساء آمنة للغاية، نظرا لتوافر عواكس الإضاءة وجودتها وتمهيد الطريق ما يجعل القيادة على الطريق رحلة آمنة وممتعة وموفرة للجهد والوقت.





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