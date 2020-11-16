514 هدفا في الجولة الأولي بدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة

أنطلقت أمس مباريات الجولة الأولي من دوري مراكز الشباب ، بإقامة 129 مباراة في 25 محافظة ضمن فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته الثامنة بمشاركة 571 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية ، وينتهي السادس من أبريل 2021





وتستكمل باقي منافسات الأسبوع الأول من الدوري اليوم ، بالإضافة إلي يوم إقامة عدد من المباريات المؤجلة الأربعاء والخميس المقبلين نظرًا لظروف الجوية السيئة التي مرت بها بعض المحافظات وتعذر أقامة مباريات خلال هذه الفترة .





وأنتهت 104 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 25 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرزا اللاعبون 514 هدف ، وجاء فوز مركز شباب دلبشان علي مركز شباب تطاي بنتيجة 10/3( محافظة الغربية ) كأعلى نتيجة باليوم الأول من منافسات الأسبوع الأول لدوري مراكز الشباب .





ويقام الموسم الجديد من الدوري 2020 / 2021 في ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا علي سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .